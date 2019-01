Accidents et perturbations sur le rail suite à la météo

Prudence sur les routes car les mauvaises conditions météos provoquent des accidents un peu partout en Wallonie. Sur le rail, de gros retards sont signalés. On fait le point.

Ce matin , la vigilance est renforcée sur la route en raison des conditions météo. Plusieurs accidents sont signalés sur le réseau routier wallon et des perturbations sont signalées sur le rail.

Sur le rail, de gros embarras sont signalés sur la ligne 161 Bruxelles-Namur ce qui provoque de gros retards. Par exemple, le train prévu à Ottignies vers Namur et Liège à 6h48 a ... 99 min de retard! La cause ? Le froid a gelé des câbles, ce qui bloque l’alimentation électrique. On note aussi des perturbations sur la ligne entre Liège et Louvain.

Interpellé sur Twitterpar les navetteurs, suite au caractère prévisible de ces températures, la SNCB se défend: «Nous préparons en effet le matériel pour ce genre de situation et notre partenaire @Infrabel_fr s’occupe de préparer les voies, mais cela ne suffit pas toujours.»

+ LIRE AUSSI|Jusqu’à une heure de retard sur le rail, entre Ottignies et Bruxelles, à cause du gel

Bonjour Thierry. Plusieurs trains sont bloqués entre Ottignies et Bruxelles à cause d'un problème de givre sur la ligne haute tension. Des retards de 40 à 50 minutes sont constatés. ^Paula — SNCB (@SNCB) 18 janvier 2019

Mais sur la route, la situation n’est pas non plus très joyeuse. On fait le point sur les différents accidents cours:

Liège. Un accident est signalé entre un camion et une voiture sur l’E40 à hauteur de Cheratte en direction de Aachen.

Hainaut. Un accident est signalé sur la N55 à hauteur de Enghien en direction de Soignies. Deux voitures sont impliquées et on signale de gros embarras de circulation. Un autre accident est signalé sur l’E19 à hauteur de Ville-sur-Haine.

Luxembourg. Un accident est signalé sur l’E411 à hauteur de Habay en direction de Luxembourg.

+ LIRE AUSSI| Notre page Trafic

+ LIRE AUSSI| Quelle météo ce vendredi et ce week-end?