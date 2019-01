(Belga) La coalition internationale antidjihadiste a indiqué jeudi avoir frappé une mosquée de la vallée de l'Euphrate où le groupe Etat islamique (EI) avait installé un centre de commandement.

La frappe "de précision", menée jeudi dans la localité de Safafiyah, dans la zone de Deir Ezzor "a tué des terroristes qui représentaient une menace imminente pour nos partenaires syriens", a précise la coalition dirigée par les Etats-Unis dans un communiqué. Les édifices religieux sont normalement protégés par les conventions de Genève, mais "l'EI continue de violer les lois sur les conflits armés et abuse des structures protégées comme les hôpitaux et les mosquées, ce qui leur fait perdre leur statut de bâtiment protégé", ajoute la coalition. "Nous continuerons à soutenir nos partenaires au fur et à mesure qu'ils libéreront ville après ville de l'EI", conclut la coalition, alors que le président américain Donald Trump a annoncé le 19 septembre le retrait des forces américaines de Syrie. Mercredi, 16 personnes, dont quatre Américains (deux militaires, un employé civil du ministère de la Défense et un employé d'un sous-traitant du Pentagone) ont été tuées dans un attentat suicide revendiqué par l'EI à Minbej, en Syrie. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces américaines de la coalition internationale depuis 2014 dans ce pays. (Belga)