Tricherie antipollution - Dieselgate: quatre dirigeants d'Audi inculpés aux Etats-Unis

(Belga) Quatre dirigeants du constructeur automobile Audi ont été inculpés jeudi dans le cadre de l'enquête tentaculaire sur les moteurs diesel truqués pour fausser leurs émissions polluantes, a annoncé le ministère de la Justice.

L'inculpation a été prononcée par un grand jury fédéral réuni dans l'Etat du Michigan (nord), selon l'acte d'accusation publié par le ministère. Richard Bauder, Axel Eiser, Stefan Knirsch et Carsten Nagel ont été, pour certains à partir de 2002, des responsables de la division de développement des moteurs chez Audi en Allemagne, assurent les autorités américaines. Avec Zaccheo Giovanni Pamio, un responsable de l'équipe administrative, "ils se sont entendus pour duper les régulateurs et les clients américains en installant un logiciel spécifiquement conçu pour tricher aux tests d'émissions de dizaines de milliers de voitures Audi", a fustigé le ministère de la Justice. L'autorité ne dit rien de la situation judiciaire de M. Pamio. Les modèles concernés sont l'Audi Q7, année modèles 2009-2015, Audi A6 Quattro (2014-2015), Audi A7 Quattro (2014-15), Audi A8L (2014-15) et l'Audi Q5 (2014-15). Ces nouvelles inculpations portent à treize le nombre de responsables de Volkswagen, maison mère d'Audi, inculpés aux Etats-Unis dans le cadre de ce scandale, qui a déjà coûté près d'une trentaine de milliards de dollars en amendes et en dédommagements au géant allemand. Rupert Stadler, PDG d'Audi de 2007 à octobre 2018, a été placé le 18 juin en détention en Allemagne, soupçonné de "fraude" et de complicité d'"émission de faux certificats" sur les gaz polluants des véhicules vendus par la marque aux quatre anneaux. Un tribunal régional de Munich a décidé fin octobre de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire. Le scandale tentaculaire du Dieselgate a éclaté en septembre 2015 chez Volkswagen, maison mère également de Porsche, et a déclenché des enquêtes de régulateurs dans plusieurs pays. Audi a accepté mi-octobre de payer une amende de 800 millions d'euros infligée en Allemagne par le parquet de Munich dans le cadre du Dieselgate. (Belga)