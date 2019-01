Elections 2019 - Zuhal Demir sera tête de liste N-VA dans le Limbourg pour la Chambre

(Belga) L'ex-secrétaire d'Etat Zuhal Demir sera la tête de liste de la N-VA dans la province du Limbourg pour les élections fédérales de mai prochain, a fait savoir le parti nationaliste jeudi en fin de soirée. L'ancien ministre de la Défense Steven Vandeput conduira la liste flamande dans cette province. La députée européenne Anneleen Van Bossuyt tirera la liste fédérale en Flandre orientale.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois sera tête de liste pour les élections européennes. Il sera accompagné de Assita Kanko, numéro deux sur la liste, et de l'ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt, à la 3e place. Comme annoncé, l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken sera fête de liste en Brabant flamand pour le fédéral, tandis que le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts sera numéro un pour l'élection régionale. En Flandre occidentale, c'est Sander Loones, ministre de la Défense pendant quelques semaines sous Michel I, qui mènera la liste fédérale pour le parti, et Bert Maertens la liste flamande. Jean-Marie Dedecker se présentera en tant que candidat indépendant pour la Chambre. Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers Bart De Wever sera tête de liste pour la Flandre dans la province d'Anvers. La liste fédérale y sera entraînée par l'ancien ministre de l'Intérieur Jan Jambon. Enfin, à Bruxelles, Karl Vanlouwe sera tête de liste pour le parlement flamand, tandis que Cieltje Van Achter se présente en numéro un pour la Région bruxelloise. Les listes électorales de la N-VA en vue des élections du 26 mai doivent encore être avalisées lors d'un conseil du parti le 9 février. (Belga)