Proximus League - OHL attire Thomas Henry, le meilleur buteur de Tubize, son grand rival

(Belga) Oud-Heverlee Louvain a annoncé jeudi le transfert de l'attaquant français de Tubize Thomas Henry. Avec 11 buts en seize matchs, Henry a été le meilleur buteur cette saison des Brabançons wallons, grands rivaux des Louvanistes pour éviter la relégation de la Proximus League. Il a signé un contrat de deux ans et demi.

L'été dernier, l'attaquant de 24 ans était arrivé à Tubize en provenance de Chambly (D3 française). OHL connaît un gros souci de buteur cette saison. Ses attaquants Hirst et Casagolda ont marqué respectivement deux et un but. Dimanche dernier, OHL a été battu 0-2 par Tubize. Les deux équipes partagent désormais la dernière place de la Proximus League avec 19 points en 21 matchs. Pour justifier le départ de son meilleur artilleur, Tubize a évoqué sur son site avoir "reçu une offre qui ne se refuse pas". La club connaît des difficultés financières. Ses joueurs n'ont pas été payés depuis deux mois. . (Belga)