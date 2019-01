Assises Hainaut - Audition des témoins de moralité: le violent, le suiveur et l'égoïste

La cour d'assises du Hainaut a terminé, jeudi, l'audition des témoins de moralité dans le cadre du procès des trois hommes poursuivis pour un vol avec violence, avec circonstances aggravantes de meurtre et de torture, commis la nuit du 25 au 26 novembre 2016 à Jurbise. Il ressort des témoignages qu'Eric Van Hoe s'est montré violent à plusieurs reprises, que Geoffrey Simoncini est un suiveur et que Gabriel Place est un garçon égoïste, qui n'éprouve aucune empathie pour autrui.

Eric Van Hoe a grandi dans une famille un peu particulière. Il doit son patronyme à son frère, de 13 ans son aîné, qui l'a reconnu à la demande de leur père biologique, marié avec une autre femme. André Van Hoe, qui s'étonne que tout le monde le surnomme Al Capone, a eu 14 enfants avec quatre femmes. Il avoue avoir été plus que brutal avec son fils qui était hyperactif. Comme l'enfant cumulait les bêtises, le père l'attachait à un pneu de camion, avec une chaîne. Il le battait.

Plus tard, Eric est allé vivre chez l'une de ses soeurs, où tout se passait bien, puis chez sa mère qui fermait les yeux sur son mode de vie. Il frappait sa mère, puis sa compagne, laquelle prétend qu'il a essayé de la tuer en lui portant des coups. Eric Van Hoe a passé une partie de son existence dans la rue. Il conteste s'être rendu chez Michel Robette le soir du crime.

Geoffrey Simoncini est le plus grand de la bande. Il a été décrit comme peureux, gentil, serviable. Un peu naïf aussi. Elevé à la dure par son père, infantilisé par sa mère, il n'a pas accepté le divorce de ses parents et il a sombré dans l'alcool, ce qui le rendait plus fort, plus sûr de lui. Selon ses frères et soeur, l'année 2016 était "la chronique d'une année catastrophique". Ivre, drogué, il avait de mauvaises fréquentations et cumulait les bêtises. Avec Gabriel Place, il volait chez des personnes âgées. C'est lui qui a indiqué aux autres qu'il y avait un "coup à quatre millions" à faire chez Michel Robette, un octogénaire de son village, un homme pieux qui était connu pour sa générosité. C'est aussi lui qui s'est dénoncé. Il ne conteste pas sa présence sur la scène de crime mais prétend qu'il n'a pas porté de coups. Selon ses proches, il en est incapable.

Gabriel Place est le plus petit de la bande. Né en Roumanie et adopté par une famille montoise, il a reçu beaucoup d'amour. Mais il a choisi le mauvais chemin selon ses proches, cumulant les bêtises et ne pensant qu'à sa petite personne. Il pouvait aussi se montrer violent avec la mère de son fils. Contrairement à Eric Van Hoe, il a reçu de nombreuses chances dans sa vie. Il ne conteste pas sa présence sur la scène de crime mais nie avoir porté des coups. Jeudi, Geoffrey Simoncini a déclaré que Gabriel avait donné des coups de ceinture à Michel Robette. Il conteste toujours.

Les parties civiles attendaient des aveux, les accusés sont restés sur leur position.

Le procès a été suspendu jusqu'à lundi. Me Mayence plaidera pour les parties civiles en matinée, suivi par l'avocat général et les avocats de la défense. Un verdict sur la culpabilité pourrait être prononcé mardi.