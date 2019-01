Ittre: cinq millions d’euros pour le refinancement de Virginal Paper

La Région wallonne interviendra à hauteur de 2,25 millions d’euros, via son bras financier, dans le refinancement de l’entreprise Virginal Paper à Ittre.

Le gouvernement wallon a approuvé ce jeudi l’octroi de 5 millions d’euros pour le refinancement de l’entreprise Virginal Paper à Ittre, annonce le ministre régional de l’Economie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Concrètement, la Région wallonne interviendra à hauteur de 2,250 millions d’euros – via la Sogepa, son bras financier -, sous forme de prêt subordonné. Les partenaires privés injecteront, eux, 2,750 millions d’euros.

Virginal Paper est spécialisée dans la production et la commercialisation de papier de spécialité. Issu de la reprise des actifs d’IdemPapers, tombée en faillite en juin 2017, le projet d’entreprise est porté par des actionnaires norvégiens avec le soutien financier de la Sogepa depuis mars 2018.

Dans le cadre du redémarrage de ses machines, restées plus d’un an à l’arrêt, et de l’établissement d’une nouvelle clientèle, Virginal Paper a connu quelques difficultés, liées pour la plupart aux procédures de recrutement et au fonctionnement des installations. «Ces problèmes, inhérents à une situation de reprise, ont engendré un retard dans l’exécution du plan et par conséquent, des pertes financières», conduisant à ce refinancement, précise le ministre.

«Les problèmes d’ordre technique sont à présent résolus et les perspectives de rentabilité pour l’entreprise sont réelles», grâce notamment au carnet de commandes, ajoute Pierre-Yves Jeholet. Selon ce dernier, l’acquisition, par le partenaire privé norvégien, d’une entreprise allemande de production de papier, permettra par ailleurs à Virginal Paper «d’évoluer en synergie avec les autres activités du groupe qui compte devenir un acteur majeur du papier en Europe», conclut le ministre.