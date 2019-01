Arrêt de travail dans les écoles secondaires à Bruxelles: une motion envoyée à la Ville

Un arrêt de travail a été observé jeudi, de 10 h 45 à 11 h 34, dans une dizaine d’établissements secondaires du pouvoir organisateur de la Ville de Bruxelles, a indiqué ce jeudi Michel Thomas, secrétaire régional CGSP, au nom des trois syndicats en front commun.

Sur l’ensemble des établissements concernés, deux écoles observeront ces arrêts de travail vendredi ou lundi et deux autres s’abstiendront faute de délégués syndicaux présents pour organiser les réunions. Nicolas Manzone, porte-parole du Cabinet de l’échevine de l’Instruction publique Faouzia Hariche, confirme les chiffres communiqués et précise que le Collège a acté ce jeudi la volonté de réinstaurer un dialogue positif entre les membres de l’administration et les enseignants.

Le personnel en arrêt de travail s’est réuni dans chacun des établissements pour se mettre d’accord sur un texte à envoyer au Cabinet de l’échevine de l’Instruction publique Faouzia Hariche. Une quarantaine de personnes ont par exemple été dénombrées à l’institut Diderot, situé rue des Capucines à Bruxelles.

Le texte de base soumis aux enseignants pour validation, réitère la demande d’une enquête indépendante à propos d’une affaire pointant des comportements jugés inappropriés de la part d’une partie de l’administration de l’instruction publique.

Plus largement, les enseignants signataires observent qu’une partie de l’administration de la Ville de Bruxelles n’hésite pas à intimider, à faire pression, voire à menacer les agents qui dénoncent des pratiques irrégulières, des dysfonctionnements ou des incompétences au sein des écoles ou au sein de l’Instruction Publique.

Ils ont également pris position sur plusieurs dossiers problématiques. Par exemple, en solidarité avec une déléguée syndicale qui a fait l’objet d’un rapport de signalement portant sur son action syndicale, ils exigent que ce rapport soit retiré du dossier administratif de l’intéressée et que le pouvoir organisateur rappelle la direction de l’établissement à l’ordre. Ils appellent l’échevine de l’Instruction Publique à faire preuve de fermeté pour ne pas laisser ce climat d’impunité se développer.

Des enseignants ont fait valoir qu’ils étaient prêts à manifester s’ils n’étaient pas entendus.

Les écoles néerlandophones de la Ville de Bruxelles ne sont pas concernées pas cet arrêt de travail.