2,9 millions détournés: l’ex-comptable de l’École européenne condamné

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, ce jeudi, un ancien comptable de l’École européenne à une peine de 40 mois de prison avec sursis pour avoir détourné quelque 2.900.000 euros à son employeur. Le tribunal a condamné trois autres personnes dans ce dossier et en a acquitté quatre, parmi lesquelles l’épouse et les deux enfants du comptable.

Le tribunal a suivi la demande de Me Catherine Toussaint, conseil de Jacques D., ancien comptable à l’École européenne. Il a acquitté ce dernier des faits de blanchiment et l’a condamné pour faux, usage de faux et détournement à une peine de 40 mois de prison, avec un sursis total pour ce qui excède la détention préventive déjà subie.

Le procureur avait requis, lui, une peine de 4 ans de prison ferme à son encontre.

Double facturation

Jacques D., ancien comptable de l’École européenne de Bruxelles I, située à Uccle, était en aveu d’avoir détourné quelque 2.900.000 euros à son employeur, entre 2006 et 2012, via un procédé de double facturation.

Il avait créé une SPRL nommée Habitation domotique piscine et jardins (HDP), ayant l’avantage de posséder le même acronyme que Huulp voor De Patroons, le secrétariat social de l’école. Il avait ainsi, pour chaque paiement versé par l’école à la caisse sociale, établi une seconde facture identique, dont le versement de l’école se retrouvait cette fois sur le compte de sa société HDP.

Le tribunal a également condamné le cofondateur de cette société à une peine de 2 ans de prison avec sursis. Il a par ailleurs reconnu coupable un comptable qui avait accepté de jouer les «hommes de paille» à la tête de celle-ci, ainsi qu’une amie et ancienne collègue de Jacques D. Celle-ci s’était fait offrir par ce dernier une villa à Linkebeek et une voiture, sachant que les biens avaient été financés par de l’argent détourné. Le tribunal a toutefois accordé à ces deux personnes la suspension du prononcé de la condamnation.

Enfin, le tribunal a acquitté la fille du cofondateur de HDP, qui elle aussi avait accepté d’être un prête-nom dans cette société, ainsi que l’épouse et les deux enfants de Jacques D. La première était prévenue pour blanchiment étant donné que de l’argent détourné avait transité par un compte commun à son mari et elle. La fille et le fils de Jacques D. étaient, eux, poursuivis pour faux. Leur père les avait nommés administrateurs de sa société Garner Immobilière, constituée avec de l’argent détourné.