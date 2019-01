VIDEO | Le chantier de la Maison de la culture de Tournai n'a pas vraiment commencé

À part quelques opérations de déshabillage de l'une des parties à réaménager, le chantier de rénovation de la Maison de la culture de Tournai n’a toujours pas réellement débuté. Et nul ne peut dire quand il débutera exactement...

Après la cure de désamiantage opérée en 2017, et des retards engrangés par des tracasseries administratives liées à l’organisation d’un chantier d’attribution constitué d’une dizaine de lots différents, il avait été annoncé que les travaux de rénovation de la Maison de la culture de Tournai débuteraient bel et bien le premier octobre dernier. Avec l’espoir que, faute d’avoir pu souffler les 50 bougies du bâtiment rénové comme cela avait été prévu en septembre 2018, on pourrait couper le gâteau pour le 51e à la fin 2019.

Force est de constater qu’il sera sans doute nécessaire de ranger les bougies d’anniversaire au placard et de reporter la cérémonie de quelques mois. Au moins…

Cependant, l'installation, durant le second semestre 2018, d’un village de containers sur une partie du parking de la «Culture » permettait de penser que les travaux allaient enfin pouvoir commencer.

Le gros œuvre et le parachèvement, mais aussi l’installation et la coordination du chantier ayant été confiés à la société Dherte, il appartenait à cette dernière de lancer les opérations le premier octobre comme elle en avait reçu l’ordre. Avec l’espoir de conclure ce chantier dix mois plus tard, comme le prévoyait le calendrier.

Ce ne sera toutefois pas le cas. Dans l'état actuel de la situation, le déshabillage de la première partie à rénover (du côté de la grande salle jean Noté) a débuté mais le chantier est désormais quasiment à l'arrêt... Cela, pour des raisons que l'on découvrira dans notre vidéo ainsi qu'avec davantage de détails dans l'édition de l'Avenir/Le Courrier de l'Escaut de ce vendredi 18 janvier 2019.