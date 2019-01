NLMK Clabecq: la Région wallonne rencontrera direction et syndicats «dans les prochains jours»

Le ministre wallon de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR), rencontrera «dans les prochains jours» des représentants des syndicats et de la direction du groupe sidérurgique NLMK qui a fait part, ce jeudi, de sa volonté de supprimer près de 300 emplois sur son site de Clabecq.

«J’ai évidemment une pensée pour les travailleurs et leurs familles qui vivent des heures difficiles», a déclaré M. Jeholet.

«J’appelle direction et syndicats à entamer la procédure Renault le plus sereinement possible», a-t-il ajouté, soulignant dans la foulée «qu’avec la Sogepa (la Société wallonne de gestion et de participation; bras financier de la Région, NDLR) actionnaire à 49% de NLMK Belgium Holding, nous sommes disponibles et à l’écoute des interlocuteurs sociaux afin de tenter de limiter, tant que faire se peut, l’impact social de cette annonce.»

Un contact sera pris avec les représentants syndicaux afin d’organiser une rencontre dans les prochains jours, a ajouté le ministre qui a également demandé à la Sogepa d’organiser une rencontre avec la direction de NLMK «afin d’aborder le plan de restructuration mais aussi les projets de pérennisation des différents sites wallons du groupe».

Un plan d’investissement pour le train à chaud de La Louvière est ainsi sur la table des actionnaires et un plan industriel doit être défini pour le site de Clabecq.

L’administratrice générale du Forem sera chargée de définir, dans le respect de la procédure Renault, les différentes pistes possibles pour accompagner au mieux les personnes qui perdraient leur emploi, a conclu Pierre-Yves Jeholet.

Par ailleurs, le ministre fédéral de l'Emploi, Kris Peeters, a annoncé à la Chambre qu'il inviterait la direction et les syndicats de NLMK Clabecq à son cabinet.