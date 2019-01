Tomorrowland dévoile ses premiers noms à deux jours de l’ouverture des préventes

Les préventes de tickets pour le festival dance et électro Tomorrowland à Boom débuteront vendredi et samedi avec les places destinées aux riverains et les tickets «Global Journey Sale», combinant une entrée avec un transport international et/ou un hôtel.

Dans cette optique, les organisateurs ont dévoilé, ce jeudi, les premiers noms qui figureront à l’affiche: Éric Prydz, Shaquille O’Neal, Nina Kraviz, Oscar & The Wolf, Carl Cox ou encore Paul Van Dyk.

Éric Prydz présentera, en première mondiale, son nouveau show «Éric Prydz In Concert» (EPIC). Le producteur suédois utilisera la technologie LED, une animation numérique et une «production technique jamais vue auparavant», a-t-il promis. On évoque notamment la présence d’un hologramme intégral en 3D afin de fournir une expérience à 360 degrés.

Le thème choisi pour cette 15e édition est «The Book of Wisdom – The Return» (le livre de la sagesse, le retour), en référence à ce thème déjà abordé en 2012.

Quelque 400 000 festivaliers sont attendus durant les deux week-ends, du 19 au 21 juillet et du 26 au 28 juillet.

La prévente pour les habitants de la région aura lieu ce vendredi. Les tickets «Global Journey» seront mis en vente samedi. La prévente destinée à l’ensemble de la Belgique sera ouverte le 26 janvier à 11 h. A partir de 17 h, les places seront accessibles à tous. Une dernière prévente sera encore organisée le 2 février, également dans le monde entier.

Pour pouvoir participer à la prévente, il est nécessaire de se préinscrire sur le site internet www.tomorrowland.com. Un pass d’un jour classique coûte 105,50 euros hors frais de service et d’envoi du bracelet.