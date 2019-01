VIDÉO | Novak Djokovic prêt à jouer à l’Open d’Australie jusqu’à… 81 ans

Après sa victoire contre Tsonga au deuxième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a fait une annonce au public australien.

Dans un remake de la finale de 2008, Novak Djokovic a battu Jo-Wilfried Tsonga au deuxième tour de l’Open d’Australie sur le score de 6-3, 7-5, 6-4.

Sextuple vainqueur à Melbourne, «Nole» apprécie le public australien.

Durant l’interview d’après-match, le numéro 1 mondial y est allé d’une petite annonce insolite au micro de John McEnroe: «Cela fait 15 ans que je viens en Australie. Alors j’espère que je vais y revenir pendant les 50 prochaines années».

"I've been coming to Australia for the last 15 years... so hopefully I'll be coming for 50 more."



We'll still have you when you're 81 @DjokerNole 😉#AusOpen pic.twitter.com/2dPYmg7VVB