VIDÉO | «Il faut que tu te reprennes»: Laura Laune débriefe avec humour la lettre d’Emmanuel Macron

L’humoriste belge a débriefé, en chanson et avec son humour très piquant, la lettre d’Emmanuel Macron aux Français.

«J’ai reçu une lettre, il y a trois jours peut-être. Arrivée par erreur, par hasard sur Twitter.» C’est parce que ces quelques mots, interprétés sur l’air de «La lettre» de Renan Luce que Laura Laune débriefe, à sa manière, la lettre écrite par Emmanuel Macron à ses concitoyens. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’humoriste belge n’est pas tendre envers le président de l’Hexagone: «Provenant de l’Elysée, adressée aux Français, j’aurais dû cette lettre, ne pas l’ouvrir peut-être.»

Drôle lorsqu’elle s’amuse de l’orthographe impeccable d’Emmanuel Macron «grâce à Bibi», acide lorsqu’elle compare son attitude à celle d’un «Rom à un feu», la lauréate de l’émission «La France a un incroyable talent» tire aussi à boulets rouges sur le président.

«Il écrit qu’en janvier, il ouvre un grand débat, que tous peuvent participer, même Cyril Hanouna», plaisante-t-elle avant de se faire plus dur. «Et moi, je suis une Belge qui aime bien ton petit air péteux, mais il faut que tu te reprennes. Je veux même bien garder Depardieu.» Et de poursuivre sur sa lancée: «Et moi, je suis une Belge. Et même si je ne suis pas concernée, je ne veux pas qu’il se plante car c’est Marine (Le Pen) qui va passer.»

Et la Belgique dans tout ça? Elle en prend aussi pour son grade. Mais pour le texte, on vous laisse la surprise…