Le «super-héros» Jamie Vardy déguisé en Spider-Man à l’entraînement

Sourires et bonne humeur à l’entraînement de Leicester ce jeudi. Jamie Vardy a débarqué sur le terrain avec un déguisement de Spider-Man.

À deux jours de leur rencontre contre Wolverhampton, les joueurs de Leicester semblent très détendus.

À l’entraînement, de larges sourires s’affichaient sur le visage des hommes de Claude Puel quand ils ont vu débarquer Spider-Man à l’entraînement. Et pour cause, Jamie Vardy, l’attaquant vedette du club s’est entraîné avec un déguisement.

Un fait insolite qui n’a pas manqué de faire rire les internautes sur Twitter.

En conférence de presse, Claude Puel a envoyé un beau compliment au buteur maison: «Nous avons besoin de notre super-héros. Les joueurs ont eu un jour de repos hier et ils sont revenus avec le sourire ce matin».

CP: “We need our superhero. He dressed up, and I think it was a good smile this morning. They had a day off yesterday and came back with a smile.” #WolLei pic.twitter.com/rQj337TkoX