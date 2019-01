Coup de mou pour le cinéma français à l’étranger en 2018

Taxi 5 est le plus gros succès de fréquentation à l’étranger. Reporters/Everett

Après une très bonne année 2017, le cinéma français a attiré deux fois moins de spectateurs dans le monde en 2018, faute de locomotives comme le «Valérian» du réalisateur français Luc Besson, dans un marché en pleine mutation.

Le nombre de billets vendus pour les films en langue française et les productions majoritairement françaises s’est établi à 40 millions, deux fois moins que l’année précédente (-52%), et les recettes ont elles aussi été divisées par deux à 237 millions d’euros (-51%).

Résultat: le cinéma français s’est mieux porté en France (77 millions de billets vendus) qu’à l’étranger, contrairement aux années précédentes.

En 2018, le plus gros succès de fréquentation à l’étranger est «Taxi 5», avec 2,44 millions de billets vendus, mais le film ayant généré le plus de recettes est «Le Sens de la fête», une comédie sur l’organisation d’un mariage signé d’Olivier Nakache et Éric Toledano, le duo des cinéastes d’«Intouchables».

Le film a réalisé 1,67 million d’entrées dans le monde, suivi notamment par «La Ch’tite famille» de Dany Boon.

«Les films qui tirent la fréquentation vers le haut sont souvent des films Europacorp, réalisés ou produits par Luc Besson», souligne Serge Toubiana, président d’Unifrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français à l’étranger. Sans «Lucy», «Taken» ou «Valérian» (30 millions d’entrées dans le monde l’an dernier), des opus de l’escarcelle Besson, «on revient à un chiffre correspondant au socle de fréquentation du cinéma français à l’étranger», dit-il.

Cette configuration a également pesé sur la fréquentation des films français en Asie, qui tombe au 5e rang des zones d’exportation du cinéma français, loin derrière l’Europe occidentale et l’Amérique latine.