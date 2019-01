Elise Mertens après sa victoire contre Gasparyan: «J’ai mieux joué que lors du premier tour»

Elise Mertens (WTA 14) a vécu une longue journée, jeudi à Melbourne. Mais une belle journée, malgré la pluie qui a perturbé la programmation. La Limbourgeoise a ainsi d’abord battu la Russe Margarita Gasparyan (WTA 91), 6-1, 7-5 pour se hisser au troisième tour en simple.

Et dans la soirée, elle a aussi gagné en double, contre son ancienne partenaire, la Néerlandaise Demi Schuurs.

«C’est pour cela que je porte ce manchon noir au bras droit», a-t-elle expliqué. «C’est pour la récupération. J’ai aussi déjà pris un bain de glace. Je suis satisfaite, je trouve que j’ai mieux joué que lors de mon premier tour. J’étais plus agressive, j’ai aussi mieux servi et frappé plus de coups gagnants. Le double était très sympa aussi. Aryna Sabalenka (NDLR: sa partenaire) est une fille très positive sur le court. Même menées 5-0 dans le deuxième, elle a continué à jouer à fond.»

Elise Mertens a certes une nouvelle fois dû cravacher en simple dans le deuxième set. Comme contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59), la N.1 belge fut menée 5-3 et a dû cette fois carrément sauver quatre balles d’égalisation à un set partout.

«C’est vrai, mais elle a bien joué dans ce deuxième set. Peut-être que j’aurais pu hausser mon degré d’énergie après le gain du premier set. Ne pas penser au score, mais continuer à bien appliquer la tactique», a reconnu la n°1 belge, qui affrontera désormais l’Américaine Madison Keys (WTA 17). «Cela fait un an et demi que je ne l’ai plus rencontrée (NDLR: à l’US Open 2017). Elle joue généralement très bien en Grand Chelem. Je devrai essayer de la faire bouger afin qu’elle ne puisse pas lâcher facilement ses frappes hyper puissantes», a ponctué la Limbourgeoise de 23 ans.