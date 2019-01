Momalle prolongera sa saison d’une semaine à Waremme

Momalle prolongera sa saison dans les installations de Waremme d’une semaine. Un accord vient de tomber.

C’est tout chaud et ça vient de tomber: Momalle, privé de ses installations jusqu’à nouvel ordre sur arrêté communal, jouera une semaine de plus à Waremme. Réunis ce matin, le comité momallois et le président Ainseur ont trouvé un terrain d’entente. Le club cher au président Heyne avait déjà trouvé un accord avec le club wawa afin de délocaliser les 3 rencontres que le matricule 2947 devait jouer chez lui ce week-end. Un accord valable donc encore pour la semaine suivante où seule la P2 devait jouer face à Clavier. Après? C’est le mystère complet. L’avenir du club n’est pas du tout garanti. Une réunion entre le club et la commune est prévue à cet effet lundi.

Les détails de cette décision dans l’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi.