Les pactoles que touchent les Youtubers Cyprien et Norman

D’après des chiffres dévoilés par BFMTV, Cyprien et Norman gagneraient très bien leur vie grâce aux vidéos qu’ils diffusent sur YouTube. Au total, ils auraient touché au moins 1,5 million d’euros en quelques années.

Être une star sur YouTube peut rapporter gros. Très gros même, à en croire BFMTV qui a récemment publié quelques-uns des plus récents chiffres d’affaires des entreprises individuelles de Cyprien et Norman.

Ainsi, selon des documents obtenus par BFMTV, Cyprien a gagné 827.000 euros en 2015 tandis que Norman a gagné plus de 525.000 euros sur la même année.

«Au total, Norman a engrangé 1,5 million d’euros de bénéfices en cinq ans, et Cyprien autant en seulement trois ans», résume BFMTV sur son site internet.

Pour peu que l’on figure parmi les Youtubers les plus suivis par les internautes, poster des vidéos sur la plate-forme en ligne s’avère même très rentable. Et pour cause, la marge annuelle (soit les bénéfices) qui est dégagée dépasse généralement les 70%.

Bien conseillés - Cyprien et Norman ont d’abord maximisé leur profit en créant des sociétés unipersonnelles qui regroupent tous leurs revenus (publicité générée par leurs vidéos, contrat avec les annonceurs,…) - les deux Youtubers français ont encore réussi à payer moins d’impôts en abandonnant leur société unipersonnelle pour créer une société anonyme, moins taxée. De quoi réaliser une nouvelle plus-value supérieure à un million d’euros.