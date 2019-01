Hugh Hudson, réalisateur des Chariots de Feu, sera l’invité du Festival du Film de Mons

Le Festival International du Film de Mons rendra hommage en sa présence au cinéaste britannique Hugh Hudson, réalisateur des films «Les Chariots de Feu» et «Greystoke, la Légende de Tarzan».

C’est un dinosaure du cinéma que le Festival International du Film de Mons exhume pour sa première édition sous cette nouvelle appellation.

Avec ses compatriotes Alan Parker, Adrian Lyne, Tony Scott et Ridley Scott, Hugh Hudson fait partie de la nouvelle vague anglaise issue de la publicité apparue à la fin des années 70 et dont le style esthétique est venu bouleverser les conventions de l’époque.

Cinéaste incontournable des années 80, Hugh Hudson remporta une flopée de prix. Un de ses films les plus célèbres, Les «Chariots de Feu» sorti en 1981, est reparti avec quatre Oscar dont celui de meilleur film, meilleur scénario et meilleure musique. Cette dernière a été composée Vangelis et reste l’une des plus connues de l’histoire du cinéma.

Son film suivant, «Greystoke, la légende de Tarzan», constitue l’adaptation la plus fidèle du roman d’Edgar Rice Borrough et le fait entrer dans la culture populaire. On lui doit également le maudit «Révolution» avec Al Pacino, «Je rêvais de l’Afrique» avec Kim Basinger et, en 2016, «Altamira» avec Antonio Banderas. Il prépare actuellement son prochain film, à 82 ans.

Hugh Hudson sera à Mons les 19 et 20 février.

Le Festival International du Film de Mons aura lieu du 15 au 22 février. Les projections se tiendront au complexe Imagix, à l’auditorium Abel Dubois et au Théâtre Royal de Mons.

Infos: www.festivaldemons.be