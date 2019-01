Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Une première en Wallonie pour mieux accueillir les sourds; Pourquoi ING installe son siège wallon à Louvain-la-Neuve?; Pour les jeunes et les moins jeunes, un concept novateur en Wallonie; «Chez Jenny», l’épicerie centenaire de Sart ...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 17 janvier.

1

Une première en Wallonie pour mieux accueillir les sourds

À Bouillon, le personnel de l’auberge de jeunesse est formé au langage des signes. Un projet pilote à l’initiative de la directrice de l’établissement Dominique Duchatel et qui pourrait bien s’étendre aux autres auberges de Wallonie.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Départ de Benoit Lutgen: le Luxembourg impacté

Benoît Lutgen a rendu son mandat de président du Cdh quelques mois avant l’échéance prévue.Une décision qui impacte la province de Luxembourg. On a sondé le président du MR provincial Benoît Piedbœuf, Philippe Courard et Jean-Philippe Florent, chef de groupe à la province.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Mieux comprendre le syndrome de l’X fragile

Une ASBL à Theux se bat pour l’inclusion des personnes atteintes de l'X fragile.Un garçon sur 4 000 et une fille sur 8 000 sont touchés par ce syndrome, qui n'est pas si anodin car c’est la deuxième cause de handicap après la trisomie 21. Le Theutois Jean-Marc Compère a créé l’ASBL X fragile - Europe suite au diagnostic de son fils, Jérémy. Pour mieux informer sur la pathologie.Rencontre.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Frigorifiée dans son foodtruck depuis 2 mois

«On annonce de la neige pour la semaine prochaine, je commence à paniquer», nous confie Dolores Marin, gérante du Planet Café Régina. Depuis deux mois la Sérésienne a installé son bar à café ambulant à côté de la gare de la SNCB à Welkenraedt. De 6 h à 10 h, elle vend ses cafés, chocolats chauds et gaufres de Liège. Une activité gourmande qui réjouit les navetteurs. Le problème? Elle n’a accès qu’à une prise électrique et ne sait dès lors pas brancher tout son matériel. Et encore moins un chauffage. Glacial.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Flawinne: la Défense recrute des para-commandos, hommes et femmes

La caserne 2 Bataillon de Commandos de Flawinne a organisé un jobday ce mercredi. L’objectif: faire découvrir pour mieux recruter. 85 engagements sont prévus.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Pourquoi ING installe son siège wallon à Louvain-la-Neuve?

ING a l’intention de déménager son siège wallon de Namur vers Louvain-la-Neuve. La banque aimerait construire un bâtiment entre le Cercle du Lac et les terrains de rugby, boulevard Baudouin Ier. Une demande de permis de bâtir a été déposée par une société immobilière en ce sens.

À l’heure actuelle, ING est déjà présente dans la cité universitaire: un de ses contacts centers y est installé Traverse d’Esope depuis 2010. Les 245 travailleurs qui y sont employés emménageront aussi dans les nouveaux locaux de la banque, aux côtés des 209 employés qui travaillent pour l’instant à Namur.

Mais pourquoi ce choix?

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Pour les jeunes et les moins jeunes, un concept novateur en Wallonie

Quartier d’habitation et de vie? Hôtel de soins? Résidence de pleine vie? Comme il n’a pas encore d’équivalent en région francophone, on ne sait comment nommer ce complexe censé être occupé à la fois par des gens jeunes et moins jeunes (principalement), en bonne santé ou qui exigent des soins réguliers…

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

«Chez Jenny», l’épicerie centenaire de Sart

Le XXe siècle n’en était encore qu’à ses balbutiements qu’ouvrait l’épicerie désormais nommée «Chez Jenny». Une histoire familiale dont Jenny Malay assure l’héritage depuis 1960. Elle avait 20 ans.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Charleroi: HireRing, un site innovant de recrutement en ligne

La plateforme HireRing s’inspire du système Uber: Sophie Vanderputten l’a développée, avec l’aide de Sambrinvest.la plateforme intervient pour connecter l’entreprise avec le bon recruteur, cela fonctionne de personne à personne, avec des critères de choix définis comme le prix, les compétences, la durée et le montant annuel du salaire, le niveau de séniorité…

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Soupçons de paris sportifs: aucun champion du monde concerné

Au moins un joueur a parié sur un match du Mondial. Mais il ne s’agit pas d’une rencontre des Belges et ce joueur n’était pas en Inde.

+ À DÉCOUVRIR ICI