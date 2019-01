Open d’Australie: Thiem abandonne contre un invité, ça passe en trois sets pour Halep

L’Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, a jeté l’éponge en début de troisième manche contre l’Australien Alexei Popyrin, 149e mondial et bénéficiaire d’une invitation. Le score était de 7-5, 6-4, 2-0 en faveur du local, âgé de 19 ans à peine.

AFP Thiem s’est visiblement mal remis de sa victoire en cinq sets contre le Français Benoit Paire acquise mardi au bout de la nuit australienne.

Popyrin disputera lui un troisième tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et défiera soit le Français Lucas Pouille (ATP 31), soit l’Allemand Maximillian Marterer (ATP 71) pour une place en 8es de finale.

Battu d’entrée à Doha par le Français Pierre-Hugues Herbert pour son premier tournoi 2019, Thiem entame l’année en mode mineur. En 2018, il avait atteint les huitièmes de finale à Melbourne.

Halep lutte encore en trois sets

La N.1 mondiale Simona Halep a encore dû lutter pendant trois sets 6-3, 6-7 (5/7), 6-4 face à l’Américaine Sofia Kenin (37e) pour se qualifier pour le troisième tour de l’Open d’Australie, jeudi à Melbourne.

Halep se dirigeait vers une victoire tranquille, elle qui menait 6-3, 3-0. Mais une quinzaine de jeux plus tard, elle s’est retrouvée à deux jeux de la défaite quand Kenin a pris l’avantage 4 jeux à 2 dans la troisième manche. La Roumaine de 27 ans a réagi en alignant quatre jeux consécutifs pour éviter une élimination précoce.

