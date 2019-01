VIDÉOS | Mousa Dembélé quitte Tottenham et rejoint la Chine pour 3 ans

C’est officiel: Mousa Dembélé file en Chine. Il signe pour trois ans au Guangzhou R&F.

Le Diable Rouge Mousa Dembélé a quitté Tottenham pour rejoindre la Chine. Le milieu de terrain de 31 ans a paraphé un contrat de trois ans en faveur de Guangzhou R&F, a annoncé le club de Chinese Super League jeudi.

82 sélections avec les Diables

Dembélé, 82 sélections sous le maillot national, rejoint donc Yannick Carrasco, lui aussi actif dans l’Empire du milieu au Dalian Yifang. L’élégant milieu de terrain quitte Tottenham après 6 ans et demi à Londres, lui qui est arrivé à White Hart Lane en 2012 en provenance de Fulham.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 janvier 2019

Une carrière commencée au Beerschot

Dembélé a débuté sa carrière au Germinal Beerschot (2004-2005) avant de rejoindre Willem II (2005-2006) et AZ Alkmaar (2006-2010) aux Pays-Bas. C’est là que le milieu de terrain a attiré l’attention des éclaireurs de Fulham. Il a ensuite passé deux ans à Craven Cottage.

249 matches, 10 buts, 12 assists

À Tottenham, Dembélé s’est érigé comme un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Il aura joué 249 matches pour la phalange londonienne, marquant 10 buts et délivrant 12 assists.

This moment... 💙



📽? There was one final surprise for @mousadembele at Hotspur Way as @JanVertonghen joined his farewell interview with Spurs TV. pic.twitter.com/DYDh7V3xkd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 janvier 2019

Un club qui a frôlé la relégation

La signature de Dembélé représente un bon coup pour R&F, entraîné par l’ancien footballeur international de l’ex Yougoslavie Dragan Stojkovic, qui n’est pas l’un des poids lourds traditionnels chinois et qui a frôlé la relégation de la CSL la saison dernière avant de terminer dans la deuxième moitié du tableau.

Quatre étrangers par club

Quatre joueurs étrangers évoluent déjà au sein du second club de Guangzhou avec Renatinho, Junior Urso, Dusko Tosic et Eran Zahavi. Un de ceux-là devra donc s’en aller, au regard de la règle en vigueur dans le championnat chinois.