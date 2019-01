Bain de sang social chez NLMK Clabecq: 290 emplois menacés

Un conseil extraordinaire était prévu ce matin et la sanction est tombée chez NLMK, société active dans la métallurgie. Le groupe veut se séparer de 290 travailleurs d’après la CSC.

Alors que le conseil d’entreprise extraordinaire convoqué par la direction sur le site de NLMK Clabecq se termine, la CSC a indiqué via un communiqué que l’intention annoncée par le groupe sidérurgique russe était de se séparer de 290 travailleurs, sur les 580 que compte actuellement le site.

Une conférence de presse est prévue à 11h par la direction à Braine l’Alleud. La commune de Tubize ayant refusé que cette dernière se déroule sur son territoire craignant des débordements, indique L’Echo.

La CSC organisera une conférence de presse dans la foulée à 12h30. «Depuis 2011, NLMK Clabecq est devenue le sous-traitant de NLMK Plate Sales située à Manage. Cette organisation a eu pour conséquence la concentration de tous les coûts, anéantissant presque toute possibilité de profit. Pour la CSC, qui réclame un plan industriel et financier sans succès depuis plus de deux ans, ce scénario était cousu de fil blanc», indique le syndicat chrétien.

NLMK Clabecq produit des plaques d’acier de différentes épaisseurs utilisées dans divers secteurs, notamment la construction navale et les fabrications d’engins de travaux publics. D’après la CSC, le groupe a annoncé jeudi matin qu’il allait se concentrer essentiellement sur la production de plaques à haute limite élastique et résistantes à l’abrasion.

Que va faire la Région wallonne ?

La situation financière de NLMK est mauvaise depuis plusieurs années et les contacts avec la direction russe ne sont pas au beau fixe non plus. Pour rappel, en Belgique, NLMK exploite trois sites: Clabecq, La Louvière et Manage. La Région wallonne est propriétaire du holding belge de 49% via la SOGEPA.

