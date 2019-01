Open d’Australie: David Goffin perd un set contre Copil mais se qualifie pour le 3e tour

David Goffin (ATP 22) s’est qualifié pour le 3e tour de l’Open d’Australie jeudi à Melbourne. Le Liégeois, 21e tête de série, s’est imposé 5-7, 7-5, 6-2, 6-4 après 2h42 de match face au Roumain Marius Copil au 2e tour du premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Le premier set a vu le Roumain s’imposer 5-7 grâce notamment à un jeu agressif porté vers la volée. Mais le Liégeois a émergé de la seconde manche en parvenant à prendre la mise en jeu de Copil dans le 11e jeu avant de conclure sur son service (7-5). Goffin, qui a passé 73% de premières balles jeudi, a encore élevé son niveau de jeu. Performant au retour comme au service, ‘la Goff’a breaké Copil a deux reprises dans le 3e set pour prendre les commandes de la partie (6-2).

Beaucoup plus constant que son adversaire, avec 17 fautes directes contre 37 à Copil, Goffin a laissé filer trois balles de match sur le service du Roumain avant de conclure, sereinement, sur son service. Battu par le Français Julien Benneteau au 2e tour en 2018, le droitier de Rocourt retrouve donc le 3e tour, lui qui avait même atteint les quarts de finale en 2017.

Il s’agissait de la seconde confrontation entre Goffin et Copil, tous deux âgés de 28 ans. Le numéro un belge avait battu le Roumain 5-7, 6-1, 6-3 en quarts de finale de l’European Open à Anvers. À noter que Copil n’est jamais parvenu à atteindre le troisième tour d’une levée du Grand Chelem, lui qui a échoué six fois au premier tour et deux fois au 2e en comptant sa défaite contre le N.1 belge jeudi.

Place à Daniil Medvedev

Après des victoires contre le Chilien Christian Garin (ATP 89) et le Roumain Marius Copil (ATP 60), David Goffin va passer au révélateur lors du troisième tour de l’Open d’Australie. Le Belge, 22e mondial, y défiera le Russe Daniil Medvedev, 19e mondial, pour une place en huitièmes de finale.

Jeudi, Medvedev, tête de série N.15 du tableau, s’est imposé sur un triple 6-3 contre l’Américain Ryan Harrison (ATP 83) et a donc rejoint Goffin au 3e tour pour ce qui constitue un duel inédit entre les deux joueurs sur le circuit.