Assassinat de Wivinne Marion à Boninne: un appel à témoins lancé

L’enquête se poursuit dans le cadre de l’homicide Wivinne Marion. La police lance un appel à témoins.

Dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Wivinne Marion, cette jeune femme qui avait disparu alors qu’elle était partie faire son jogging à Boninne, la police lance un appel à témoins.

Wivinne Marion - Les enquêteurs sont à la recherche de témoins qui auraient aperçu une Renault Laguna de couleur bleue immatriculée 1 UJR 580 et/ou son conducteur, Xavier Van Dam, le jeudi 1er novembre 2018 entre 09h15 et 10h10 dans la région de Namur.

Pour rappel, Xavier Van Dam est accusé d’avoir assassiné avec préméditation Wivinne Marion le matin du 1er novembre 2018 à Boninne. Il a ensuite décidé de jeter sa voiture, où se trouvait le corps de la victime, dans la Sambre du côté de Flawinne.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.