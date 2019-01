VIDÉOS | Nouvelle victoire des Warriors, la forme de Harden insuffisante, les Bucks en tête à l’Est

Golden State semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les doubles champions en titre se sont imposés 147-140 contre la Nouvelle-Orléans mercredi en NBA, championnat nord-américain de basket, signant une sixième victoire de rang.

Le meneur All-Star Steph Curry a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 41 points grâce notamment à 9 tirs primés. Il a été parfaitement épaulé par son ailier Kevin Durant, qui a compilé 30 points et 15 rebonds. Les troupes de Steve Kerr sont en tête à l’Ouest avec un bilan de 31 victoires pour 14 défaites.

?? @StephenCurry30 (41 PTS, 9 3PM) becomes the first player in @NBAHistory to make 8 or more 3-pointers in three consecutive games! #DubNation pic.twitter.com/siBDtYUPbZ — NBA (@NBA) 17 janvier 2019

James Harden affiche lui aussi une forme ébouriffante depuis quelques matches. L’arrière de Houston a une nouvelle fois démontré qu’il était un candidat potentiel à sa propre succession pour le titre de MVP en marquant 58 points contre Brooklyn. Il avait déjà inscrit 57 unités contre Memphis deux jours auparavant. Enchaîner deux matches de suite à plus de cinquante points est un exploit rare, réalisé à cinq reprises lors des trente dernières années. Toutefois, ‘The Beard’ n’a pas été capable de faire gagner les Rockets, battus 142-145 après prolongations par des Nets plus adroits au tir. Houston est 5e à l’Ouest (25v-19d), Brooklyn 6e à l’Est (23v-23d).

.@JHarden13 (58 PTS, 10 REB, 6 AST) records his 2nd straight 50-point game for the @HoustonRockets! #Rockets



The last player to score 55+ PTS in consecutive games was Wilt Chamberlain in 1962. pic.twitter.com/LvGUedz3vb — NBA (@NBA) 17 janvier 2019

À l’Est, Milwaukee a profité de sa victoire 101-111 sur le parquet de Memphis pour reprendre la première à Toronto, battu lui à Boston 117-108 dans le même temps. Grâce à leur star grecque Giannis Antetokounmpo, auteur de 27 points et 11 rebonds contre les Grizzlies, les Bucks retrouvent donc la première place avec un bilan de 33 victoires pour 13 défaites.

27 PTS (10-14 FGM), 11 REB from Giannis Antetokounmpo leads the @Bucks past Memphis on the road!#FearTheDeer 111#GrindCity 101



Eric Bledsoe: 16 PTS, 4 AST

Khris Middleton: 11 PTS, 6 REB, 5 AST pic.twitter.com/Ve6OS5eTGr — NBA (@NBA) 17 janvier 2019

Quant aux Raptors, ils se sont inclinés à Boston contre des Celtics qui restaient sur trois revers de rang. Kawhi Leonard a pourtant marqué 33 points, mais Kyrie Irving a fait la différence avec 27 points, dont cinq dans le «money time», et 18 passes décisives, nouveau record personnel. Toronto est donc 2e (33v-13d) alors que Boston, présenté comme favori à l’Est en début de saison, n’est que 5e (26v-18d).