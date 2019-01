Peter Sagan débloque son compteur 2019 au Tour Down Under

Peter Sagan a remporté la troisième étape du Tour Down Under, la première course cycliste World Tour de la saison, jeudi en Australie.

Le Slovaque de l’équipe BORA-hansgrohe a devancé au sprint, au terme de 146,2 kilomètres entre Loberthal et Uraidla, l’Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) et le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Dries Devenyns (Deceuninck – Quick-Step) a terminé 15e et premier Belge.

Au terme d’une étape difficile, présentant un relief accidenté sur l’entièreté du parcours, le Slovaque a fait parler ses qualités de finisseur à l’arrivée en réglant un groupe d’une quarantaine de coureurs. Sagan, triple champion du monde, a devancé d’un rien Sanchez. Impey, vainqueur final du Tour Down Under en 2019, a tenté d’attaquer de loin mais a échoué à la 3e place.

Au général, le Néo-Zélandais Patrick Bevin (CCC), lauréat de la 2e étape et 5e jeudi, est toujours en tête mais ne compte plus qu’une seconde d’avance sur le Slovaque, qui a décroché sa 110e victoire en carrière. Sanchez est troisième à 9 secondes alors que Devenyns pointe à la 17e place à 0:15.

Vendredi, la quatrième des six étapes sera longue de 129,2 kilomètres entre Unley et Campbelltown. La ligne d’arrivée est placée 7 km après le sommet d’un col de première catégorie.

Le Tour Down Under se termine dimanche à Willunga Hill par l’étape reine.