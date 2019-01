Météo - Temps variable, neige sur les hauteurs

(Belga) Un temps variable agrémenté d'averses est au programme de ce jeudi, sous des températures ne dépassant pas 2 à 5 degrés, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les averses seront même fréquentes, et prendront la forme de neige (fondante ou non) sur les hauteurs. Ailleurs, elles pourraient aussi prendre un caractère hivernal.

Un coup de tonnerre sera par ailleurs localement possible. Le vent, modéré à assez fort, parfois fort à la mer, virera du secteur sud-ouest au secteur ouest-nord-ouest. En fin d'après-midi puis en soirée, le temps deviendra plus sec, avec des éclaircies. Durant la nuit, de larges éclaircies se formeront, alternant avec des champs nuageux. Les minima seront compris entre -5 et 1 degrés. (Belga)