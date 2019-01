Open d'Australie - Elise Mertens bat Margarita Gasparyan et se qualifie pour le 3e tour

(Belga) Elise Mertens (WTA 14) s'est qualifiée pour le 3e tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi à Melbourne. La Limbourgeoise, 12e tête de série, a battu au 2e tour la Russe Margarita Gasparyan (WTA 91) sur le score 6-1, 7-5 en 1h32 de match.

Elise Mertens, 23 ans, affrontera au tour suivant soit l'Américaine Madison Keys (WTA 17) soit la Russe Anastasia Potapova (WTA 89). La numéro un belge, demi-finaliste il y a un an à Melbourne, est la dernière joueuse belge en lice en simple dames. Elise Mertens entre aussi en lice en double jeudi à Melbourne. Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Limbourgeoise affronte au 1er tour le duo formé par l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Néerlandaise Demi Schuurs, tête de série N.15. Elise Mertens et Demi Schuurs étaient partenaires en double l'année dernière. La paire belgo-néerlandaise s'était qualifiée pour le Masters de Singapour. (Belga)