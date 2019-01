Soulier d'Or - Tessa Wullaert récompensée "après une année de 'ups and downs'"

(Belga) Pour la deuxième fois en trois éditions, le Soulier d'Or féminin a été attribué à Tessa Wullaert. "C'est une récompense", a confié mercredi soir la joueuse transférée de Wolfsburg à Manchester City durant l'été.

"J'ai connu une année pleine de 'ups and downs': le championnat et la coupe d'Allemagne avec Wolfsburg et le transfert à City, mais aussi la finale de Ligue des Champions perdue et l'élimination en barrages du Mondial avec les Red Flames. Mais au final, c'était une belle année. J'ai été très constante. Même si pour moi, les autres filles le méritaient aussi. Je pensais avoir une chance sur trois de l'emporter." Après trois ans en Allemagne, Wullaert a découvert un nouveau championnat. "Cela se passe bien à City. Je joue plus au milieu de terrain, c'est nouveau. Mais je me sens bien là-bas. Ce Soulier d'Or aura une belle place sur un meuble, à côté du premier", a souri Wullaert. Wullaert n'aura pas beaucoup le temps de savourer sa victoire: jeudi, elle prendra un avion pour rejoindre l'Espagne, où les Red Flames sont en stage. "Il y a même un amical jeudi (contre l'Espagne, ndlr), mais ce n'est pas un problème de tourner rapidement le bouton. Je reviens de blessure et j'ai hâte de jouer." D'autant que les Red Flames sont ambitieuses: "la déception de la non-qualification au Mondial est toujours là, mais nous voulons nous qualifier pour l'Euro." (Belga)