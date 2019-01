Ligue des Champions de basket (m) - Belle opération d'Ostende, vainqueur 69-71 de Petrol Olimpija

(Belga) Ostende s'est imposé 69-71 sur le parquet des Slovènes du Pétro Olimpija lors de la onzième journée de la Ligue des Champions de basket mercredi soir. Grâce à ce succès, les Ostendais reviennent à hauteur de Besiktas, troisième, et de Strasbourg, quatrième, avec 17 points au sein du groupe D.

Après une première période disputée, les Côtiers sont rentrés aux vestiaires avec un retard de quatre points (41-37). Mais grâce à un très bon TJ Wilson, auteur de 18 points et trois passes décisives, et à un banc prolifique qui a su répondre présent avec 37 points inscrits, le Filou Ostende a réussi à prendre l'ascendant en seconde période pour finalement l'emporter de deux points (69-71). Au classement, les Belges sont actuellement cinquièmes avec 17 points, soit le même total que Besiktas (3e) et Strasbourg (4e). Lors de la 12e journée de la compétition, prévue le 22 janvier, les Ostendais affronteront à domicile les Allemands de Medi Bayreuth, 7e du groupe D avec 15 points. Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour le top 16. (Belga)