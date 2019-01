Euroligue (dames) - Huitième défaite consécutive pour les Castors Braine, battues 73-61 par Villeneuve-d'Ascq

(Belga) Les Castors Braine se sont inclinées 73-61 face aux Françaises de l'Entente sportive Basket de Villeneuve-d'Ascq - Lille Métropole lors de la 9e journée du Groupe A de l'Euroligue dames mercredi soir en France. Les Brainoises sont dernières de leur groupe avec une seule victoire au compteur.

Après avoir été dominées lors du premier quart-temps (23-16), les Belges ont réussi à relever la tête avant la pause en remportant le deuxième quart-temps 14-19. Avec seulement deux points de retard à la pause, les Castors ont poursuivi sur leur lancée en clôturant le troisième quart avec un avantage de sept points. Mais c'est dans le quatrième et dernier quart-temps que la rencontre a tourné en leur désavantage. En effet, les Castors se sont littéralement écroulées en encaissant un 26-7 en dix minutes seulement. Une défaite 73-61 qui contraint les Castors à conserver leur place peu enviable de lanterne rouge de la poule A. Braine jouera son prochain match contre CCC Polkowice le 23 janvier à domicile. Les quatre premières formations des deux groupes seront qualifiées pour les playoffs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matches). Les 5e et 6e sont reversées en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminées de toute compétition européenne. (Belga)