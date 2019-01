Le Belge Colsoul proche d’une première victoire au Dakar: «Une étape stressante»

Jakub Przygonski et Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) ne sont pas passés loin d’une première victoire sur le Dakar mercredi.

Le duo a réalisé une course parfaite avant de crever à 50 kilomètres de l’arrivée. Finalement le copilote belge et son pilote polonais ont clôturé la neuvième étape du Dakar 2019 en quatrième position du classement autos.

«Quelle journée!», s’est exclamé Tom Colsoul après avoir franchi la ligne d’arrivée.

«Dans un désert de dunes, les 100 premiers kilomètres étaient particulièrement compliqués. Si tu doutes un court moment, tu peux rester coincé dans le sable. C’était une étape stressante. Nous faisions partie d’un groupe de quatre voitures. On est resté dans le sillage de Loeb avant de nous en débarrasser. Ensuite, nous étions seuls au monde pendant près de 200 kilomètres. Dans les 50 derniers kilomètres, on a roulé avec un pneu crevé pendant 20 bornes.»

«C’est dommage car sans ça, on aurait peut-être remporté l’étape. On a évité les soucis tout en roulant intelligemment et en étant efficace. Finalement, on termine quatrième à cause de quelques incidents regrettables. On verra ce que la journée de demain nous réservera. Nous ferons notre possible pour réaliser notre meilleur résultat sur le Dakar. Mais attendons demain avant de trop nous avancer», a conclu Colsoul.