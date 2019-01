Le premier prix remis lors de la soirée du soulier d’or de ce mercredi soir a récompensé un Brugeois.

C’est bel et bien le but du Brugeois Siebe Schrijvers face à l’Antwerp qui a été sacré plus beau but de l’année 2018.

Face à ses supporters, le Brugeois avait profité d’un long ballon dans le rectangle pour prendre Jelle Van Damme de vitesse et tromper Sinan Bolat.