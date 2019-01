Un but de CR7 face au Milan AC offre la Supercoupe d’Italie à la Juventus

Face au Milan AC, la Juventus Turin, qui a réalisé le doublé championnat-coupe au terme de la saison 2017/2018, a remporté la Supercoupe d’Italie mercredi soir à Jeddah, en Arabie Saoudite.

Les Turinois se sont imposés 1-0 grâce au Portugais Cristiano Ronaldo, buteur à la 61e minute de jeu.

Lors d’une première période pauvre en occasions, la Juventus Turin a globalement dominé son adversaire milanais en se faisant toutefois très peur sur la tentative de Calhanoglu juste avant le repos (45e).

Au retour des vestiaires, les deux géants transalpins se rendent coup pour coup. Cutrone heurte la barre transversale de Szczesny à la 48e avant de voir Ronaldo tenter sa chance en puissance à la 59e minute de jeu. Deux minutes plus tard, l’international portugais parvient enfin à décanter la situation en reprenant de la tête un long ballon millimétré de Pjanic (61e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Donnarumma pense encaisser un second but mais la réalisation de Dybala est finalement annulée pour une position de hors-jeu (68e). À un peu plus d’un quart d’heure du terme, le médian ivoirien Kessié est exclu pour avoir commis un geste dangereux sur le tibia de l’Allemand Emre Can (74e). En supériorité numérique, la Vieille Dame tente d’accentuer son avance mais la tentative d’Alex Sandro est repoussée par Donnaruma sur son propre poteau (77e).

Finalement, l’unique but de la rencontre, inscrit par Cristiano Ronaldo, aura été suffisant pour la Juventus Turin qui remporte son huitième succès de son histoire dans cette compétition.