Anderlecht dégraisse son noyau: Knowledge Musona prêté à Lokeren

Le Sporting Lokeren a annoncé mercredi être tombé d’accord avec le Sporting d’Anderlecht pour le prêt de six mois du Zimbabwéen Knowledge Musona.

Une information confirmée sur le site internet des Waeslandiens mercredi en fin d’après-midi.

Sous contrat avec les Bruxellois jusqu’en juin 2022, Musona était arrivé dans la capitale le 1er juillet 2018 en provenance d’Ostende. Âgé de 28 ans et formé en Afrique du Sud, l’attaquant zimbabwéen n’est apparu qu’à huit reprises cette saison en championnat, pour un bilan d’un but inscrit et de deux passes décisives délivrées.

«Son prêt du côté de Lokeren est une situation de win-win pour les deux parties», peut-on lire sur le site internet waeslandien.

Après l’arrivée de l’attaquant tchèque de 21 ans, Jakub Reznicek, Knowledge Musona est la deuxième recrue hivernale actée par le Sporting Lokeren.

Pour la reprise du championnat, Lokeren se déplacera du côté d’Eupen dans le cadre de la 22e journée de Jupiler Pro League.