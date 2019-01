Assises Hainaut - Face à un torrent d'émotions, les accusés ne changent pas de version

La journée fut lourde en émotions, mercredi, à la cour d'assises du Hainaut. Malgré les larmes versées par de nombreux témoins, les accusés campent sur leurs positions. Eric Van Hoe ne s'est jamais rendu chez Michel Robette, le 25 novembre 2016 à Jurbise, Geoffrey Simoncini et Gabriel Place n'ont porté aucun coup à la victime, torturée et tuée par des coups portés à la tête. Les deux derniers avouent quand même avoir participé à la résolution commune de torturer et d'achever l'octogénaire.

Pour ceux qui en doutaient, le président Jonckheere, revenu après cinq ans de retraite et récusé lors de son retour aux affaires, a retrouvé toute sa superbe. Le président de la cour d'assises a poussé les accusés dans les cordes, mercredi, n'hésitant pas à hausser la voix quand c'était nécessaire.

Eric Van Hoe fut le premier à être invité à donner des réponses crédibles. Malgré les déclarations d'une jeune femme qui affirme bien qu'il détenait la voiture de la victime et qu'il a voulu volé les objets volés à un autre homme, l'accusé affirme qu'elle ment et qu'il n'est jamais allé chez Michel Robette. "Vous me dites que vous êtes victime d'un complot et que les deux autres cherchent un coupable. Mais pourquoi vous? Je constate la chronologie des faits et je remarque que Simoncini vous désigne en se confiant à un ami, à un moment où il n'est pas encore acculé par la police, sans concertation avec Gabriel Place. Quel est l'intérêt de vous désigner formellement?", lui a demandé le président. L'accusé tient la même version: il ne s'est jamais rendu chez la victime.

Durant l'après-midi, le président a tendu plusieurs perches à Gabriel Place, qui conteste les coups. Malgré les larmes et les demandes de sa famille pour qu'il dise la vérité, il est resté froidement sur sa position. Il conteste même les graves accusations de sa sœur handicapée, laquelle prétend qu'il l'a "vendue" à ses copains pour qu'ils abusent d'elle. Le tableau dressé par la famille est noir.

Jeudi, la cour entendra les témoins de moralité d'Eric Van Hoe et de Geoffrey Simoncini, lequel semble être le maillon faible du trio. C'est lui qui a raconté les faits à un ami, qui l'a dénoncé, quelques heures après le crime.