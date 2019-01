TC Nivelles - Vingt mois de prison ferme pour un incendie volontaire dans le centre de Wavre

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Merlijn H., une personne sans domicile fixe née en 1975, à vingt mois d'emprisonnement ferme. L'homme était poursuivi pour avoir volontairement bouté le feu à un véhicule et par communication à un hangar, le 5 octobre 2015 à Wavre. Cet incendie en pleine journée dans le centre-ville avait nécessité l'intervention des pompiers et le confinement des élèves dans les classes d'une école voisine des lieux. Le prévenu a reconnu en 2017 avoir bouté le feu par frustration ce jour-là, en sortant du commissariat tout proche.

Le 5 octobre 2015, il avait en effet été arrêté en matinée par des policiers de Wavre. Le personnel d'une société l'avait surpris alors qu'il tentait d'entrer dans les locaux de l'entreprise, et ils avaient fait appel à la police. Les agents n'ayant finalement pas grand-chose à reprocher à ce SDF, il avait été remis en liberté peu après midi. Et une heure plus tard, à l'arrière du commissariat, un hangar appartenant à un particulier et abritant plusieurs véhicules était la proie des flammes.

Les dégâts étaient importants et des témoins avaient signalé à l'époque avoir vu un homme sur place avant l'incendie. Mais ce n'est qu'en septembre 2017 que Merlijn H., auditionné par la police, a expliqué qu'il avait agi par frustration, en sortant du commissariat. Il a raconté avoir versé de l'huile sur le capot d'une camionnette qui se trouvait dans le hangar, puis y avoir mis le feu avant de repartir à la gare de Wavre pour prendre un train.

Les vingt mois de prison ferme qui lui ont été infligés sont conformes aux réquisitions du ministère public.