Un grand casting pour le stade de France

Vous rêvez de jouer au stade de France devant des milliers de personnes? Un grand casting vient d’être lancé sur le web.

Se produire à la guitare devant des dizaines de milliers de personnes comme Jimi Hendrix ou au chant comme David Bowie. Telle est l’opportunité offerte par Rockin’1000, un casting parrainé par Philippe Manœuvre qui sélectionne mille musiciens amateurs pour un concert prévu le 29 juin au Stade de France.

Sans aucune communication, par la seule voix du bouche-à-oreille, plus de 700 personnes ont déjà fait acte de candidature pour ce spectacle né en Italie et qui connaît là sa première déclinaison française, avant une autre à Francfort en Allemagne le 7 juillet.

Le concept est simple pour ce casting devant aboutir à la sélection de 250 guitaristes, 250 batteurs, 250 bassistes et 250 chanteurs: chaque candidat doit envoyer une vidéo sur laquelle il joue de son instrument ou chante. «L’heureux élu entrera ensuite dans une phase de formation pour se préparer activement, par le biais d’une application avec laquelle il sera en contact avec un coach», détaille Frédéric Souplet, directeur de la communication du Consortium Stade de France. Le casting est ouvert à tous les fans de rock des quatre coins du monde, à la condition d’avoir au minimum 16 ans.

«Le Woodstock du futur»

À l’origine de Rockin’1000, il y a eu le pari un peu fou d’un homme, Fabio Zaffagnini, qui a réussi à rassembler mille musiciens amateurs pour reprendre Learn to Fly des Foo Fighters en 2015, afin de persuader le groupe mené par Dave Grohl de se produire à Cesena, en Émilie-Romagne.

Depuis, le concept s’est développé pour proposer tout un concert de reprises. Rockin’1000 a connu deux éditions en Italie.

Pas moins de 55 000 personnes sont espérées pour remplir le Stade de France (places de 29 à 39 euros), où quelques surprises sont prévues avec un ou plusieurs invités de marque.

L’animation sera assurée par Philippe Manœuvre, LA voix du rock en France, qui doit fignoler la set-list: «Il y aura 20 à 22 titres, ça va des Rolling Stones à Deep Purple, en passant par Led Zeppelin, David Bowie et Johnny Hallyday.»

Les candidats sont prévenus, ils ne seront pas rémunérés, devront venir à leurs frais avec leur matériel, et se donnent déjà rendez-vous sur les réseaux sociaux dont la page Facebook de Rockin’1000.

«C’est un vrai investissement, c’est sérieux, mais les musiciens qui s’engagent vont le faire à fond», assure Philippe Manœuvre, toujours le premier pour entretenir la flamme rock. «C’est simple, en 2019, soit on se contente de célébrer les 50 ans de Woodstock, soit on se bouge et on crée le Woodstock du futur.»