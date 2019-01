TC Nivelles - Surprise en plein cambriolage et cachée sous un lit à Ottignies: 18 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Mihaiela C., une habitante de Bruxelles née en 1987, à dix-huit mois d'emprisonnement ferme. La prévenue était poursuivie pour avoir commis un cambriolage, le 4 juillet dernier à Ottignies, au préjudice d'une octogénaire. Alors qu'un kiné était en visite chez elle pour prodiguer des soins à la vieille dame qui se déplace difficilement, il était allé dans la chambre de celle-ci pour refermer une fenêtre. Il avait alors vu des boites de bijoux ouvertes sur le matelas, et surpris Mihaiela C. alors qu'elle se cachait sous le lit.

Sa patiente lui a dit qu'elle ne connaissait pas la jeune femme, mais qu'elle l'avait croisée plus tôt dans la journée alors que la jeune femme faisait la manche dans un centre commercial tout proche. Une fois surprise par le kiné, la prévenue a été maintenue sur place avec l'aide des voisins, jusqu'à l'arrivée de la police. Les enquêteurs ont supposé qu'elle avait suivi sa victime depuis le centre commercial, puis s'était introduite discrètement dans le logement pour commettre un cambriolage.

Devant les enquêteurs et encore à l'audience, Mihaiela C. affirmait n'avoir rien à se reprocher: c'est la propriétaire des lieux qui lui avait volontairement ouvert sa porte, parce qu'elle cherchait du travail et qu'elle avait proposé de faire le ménage chez la vieille dame. L'irruption du kiné alors qu'elle travaillait dans la salle de bains lui a fait peur, et elle s'est alors réfugiée sous un lit...

Une version des faits que le tribunal a jugée invraisemblable. Les dix-huit mois de prison ferme infligés mercredi à la prévenue sont conformes aux réquisitions du ministère public.