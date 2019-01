Euro 2019: les Red Dragons héritent de la Serbie, l’Allemagne, la Slovaquie, l’Espagne et l’Autriche

La Belgique affrontera la Serbie, l’Allemagne, la Slovaquie, l’Espagne et l’Autriche dans le groupe B de l’Euro messieurs 2019 de volley messieurs, dont le tirage au sort a eu lieu mercredi en début de soirée à l’Atomium, à Bruxelles.

L’Euro 2019 sera le premier championnat d’Europe réunissant 24 équipes. Il se déroulera dans quatre pays: la Belgique, la France, la Slovénie et les Pays-Bas.

Les 24 équipes sont réparties en quatre groupes de six. La France accueillera le groupe A, la Belgique le B, la Slovénie le C et les Pays-Bas le D.

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour le deuxième tour. Le groupe de la Belgique, le B, croisera avec celui des Pays-Bas, le D. En cas de qualification, les pays hôtes, qui ne peuvent pas se rencontrer en huitièmes de finale, continueront à jouer à domicile en huitième de finale et en quarts de finale.

Les demi-finales se joueront à Ljubljana et à Paris. S’ils se hissent dans le dernier carré, les Red Dragons se rendront dans l’Hexagone. La salle de Paris-Bercy sera également le théâtre du match pour le bronze et de la grande finale.

Le tournoi se jouera du 12 au 29 septembre. La Belgique disputera ses deux premiers matchs au Palais 12, où 10 000 supporters sont attendus, et les trois suivants à la Lotto Arena d’Anvers (5 000 places). Les matchs à élimination directe auront lieu au Sportpaleis (13 000 places).

Les Red Dragons, désormais dirigés par Brecht Van Kerckhove, tenteront de rééditer leur excellent parcours de 2017, lorsqu’ils avaient atteint le dernier carré pour la première fois de leur histoire. Ils avaient été battus par la Serbie dans le match pour la médaille de bronze.

La Belgique avait déjà accueilli l’Euro en 1987. Les matchs s’étaient déroulés à Gand. L’URSS y avait décroché un 9e titre consécutif.