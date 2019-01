Assises Hainaut - Gabriel Place est resté de glace face à la détresse de ses proches

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mercredi, les proches de Gabriel Place, accusé d'un vol avec violence et circonstances aggravantes de torture et de meurtre, en compagnie d'Eric Van Hoe et de Geoffrey Simoncini. Les proches du troisième accusé ne l'ont pas épargné et lui ont demandé de dire la vérité. Dans son box, l'accusé n'a pas flanché face à un torrent d'émotions. Il persiste et signe: il était présent chez Michel Robette le 25 novembre 2016 mais il n'a pas frappé.

Les larmes versées par les proches de Gabriel Place, le témoignage de la mère de son fils et les coups de colère du président Jonckheere n'auront rien changé. A part le mot "pardon" répété à plusieurs reprises, Gabriel Place n'a manifesté aucune émotion envers ses proches.

Gabriel Place est né en Roumanie. Très jeune, il a été adopté par une famille montoise qui lui a donné beaucoup d'amour. "J'ai fait des choses pour lui que je n'aurais pas fait pour mes autres enfants", a déclaré sa mère adoptive. C'est confirmé par de nombreux témoins. "Il a eu toutes les chances de s'en sortir mais il a pris le mauvais chemin", ajoute son beau-père, qui l'a aimé comme son propre fils. Il l'a aidé aussi.

Voleur, menteur, manipulateur... Les qualificatifs négatifs n'ont pas manqué pour décrire le troisième accusé qui conteste avoir vendu sa sœur handicapée pour le plaisir de ses copains. "J'ai été choqué d'apprendre ça. Je n'ai jamais commis de tels faits. J'ai peut-être été un mauvais fils, un mauvais frère, mais je n'ai jamais fait ça", répond l'accusé. Sa sœur est dévastée. Il ne manifeste aucune émotion.

Sa famille lui a demandé de dire la vérité sur les faits commis chez Michel Robette à Jurbise. "Je ne lui ai porté aucun coup mais j'aurais dû arrêter ce massacre", dit-il.

Dans chacune de ses réponses à la cour, Gabriel Place a joué les victimes, au point de fâcher le président Jonckheere qui a retrouvé toute sa splendeur.

Un témoin l'a comparé à "un diable avec un visage d'ange". Son beau-père enrage. "Sois un homme, reconnais ta participation! Je te demande d'assumer. Pense à ton fils si tu l'aimes comme tu le dis. Quelle image il aura de toi? On ne t'a pas élevé pour en arriver là!"

Jeudi, la cour entendra les témoins de moralité des deux autres accusés.