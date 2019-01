VIDÉO | Un bébé miraculé après être tombé d’une voiture en marche

Un enfant en bas âge attaché à son siège d’auto est tombé d’un véhicule en marche sur une route très fréquentée du Minnesota, aux États-Unis. L’incroyable incident a été capturé par la caméra de bord d’un automobiliste.

Alors qu’il circulait dans les rues de Mankato, au Minnesota, Chad Mock a eu la peur de sa vie lorsqu’il a vu une petite fille emmitouflée dans un manteau rose tomber d’une voiture en marche.

La scène incroyable a été capturée par la caméra de bord de l’automobiliste américain. On peut y voir la portière d’une voiture s’ouvrir et un bébé, bien ancré dans son siège auto, tomber sur la route. Attentif, Chad Mock s’arrête immédiatement et fait signe aux véhicules de ralentir. Il met en sécurité la pauvre fillette de deux ans avant que d’autres passants ne lui viennent en aide. Pendant ce temps, la mère du bébé, n’ayant visiblement pas remarqué son absence, continue sa route.

«L’enfant était bien attaché à son siège d’enfant. Néanmoins, le siège n’était pas correctement attaché dans la voiture», a expliqué le service de police de Mankato dans un communiqué publié sur Facebook.

Les agents ont demandé aux autorités locales d’envisager de porter plainte contre la mère, revenue sur les lieux de l’incident entre-temps, pour négligence parentale.