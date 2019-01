Un tennisman français approché pour truquer des matches: «2 000 euros pour perdre une finale»

Le joueur de tennis français Hugo Nys s’est confié sur la corruption dans le monde du tennis. Il avoue avoir déjà été sollicité pour perdre des matches dans des catégories de tournoi inférieures et critique le manque de contrôle.

Alors que deux jeunes joueurs de tennis français ont été placés en garde à vue pour des soupçons de matches truqués mardi matin, un autre tennisman de l’hexagone a confié avoir déjà été approché pour truquer des matches dans des interviews pour Franceinfo et L’Equipe.

Présent en Australie pour disputer le tournoi de double avec son compatriote Benoît Paire, le français Hugo Nys a avoué avoir déjà été contacté pour perdre une finale en échange de quelques billets. «Très peu de joueurs n’ont pas été approchés via les réseaux sociaux pour perdre un set, un match, une finale, quoi que ce soit. Moi, ça m’est arrivé deux ou trois fois et j’ai tout de suite prévenu le juge arbitre. […] Par exemple, on m’a proposé 1 500 ou 2 000 euros pour perdre une finale. […] Ça arrive toutes les semaines partout dans le monde, c’est incroyable», s’étonne le joueur de 27 ans.

« Si quelqu’un décide de donner une liasse à un joueur lors d’un tournoi Futures en Turquie, il n’y a aucune sécurité. »

Actuellement 451e joueur mondial en simple, Hugo Nys joue essentiellement en Challenger et en Futures. Il s’agit de catégories de tournois moins prestigieuses que le circuit ATP et donc, où le prize-money est bien moins élevé. «Il y a des joueurs qui ne réfléchissent peut-être pas beaucoup […], ils se disent que dans ce monde où il y a tant de matchs, ils ne se feront pas choper. Ce sont des joueurs qui ne gagnent pas leur vie. Après ils savent que c’est de la triche, ils ne sont pas fous. […] Il ne faut pas que ce soit une excuse […] car il y a plein de joueurs qui y arrivent sans tricher», assène-t-il.

Hugo Nys regrette le manque de contrôle lors des tournois de moindre importance. «Si vous allez voir un tournoi Futures en Turquie, vous pouvez parler aux joueurs et rentrer avec eux sur le court. Si quelqu’un décide de donner une liasse à un joueur, il n’y a aucune sécurité.» Pour lui, la seule solution pour endiguer cette problématique des matches truqués serait de supprimer définitivement les paris afin de limiter les tentations.

Au-delà de la corruption dans le monde de la balle jaune, le jeune tennisman avoue également recevoir de nombreuses menaces et insultes sur les réseaux sociaux lors de chacune de ses défaites. «C’est 50 défaites par an, c’est 150 messages d’insulte, où on promet de violer ta famille, ta copine, où on te souhaite d’avoir le cancer! On subit et personne ne fait rien contre ça.»