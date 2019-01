Procès Nemmouche: Nacer Bendrer clame son innocence

Co-accusé devant la cour d’assises de Bruxelles de l’attentat au Musée juif de Belgique, Nacer Bendrer clame son innocence.

«Je suis choqué d’être ici parce que je suis innocent […] Je condamne fermement ces faits de terrorisme, c’est ignoble et terrible pour les victimes. Ceux qui ont fait ça, ce sont des ‘enfants de putain’», a clamé mercredi après-midi Nacer Bendrer, co-accusé devant la cour d’assises de Bruxelles de l’attentat au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014. «J’ai dit toute la vérité», a-t-il assuré.

«Je n’ai rien à voir dans tout ça», a dit le Marseillais de 30 ans, invité par la présidente à donner son regard sur cette affaire.

Il reconnaît avoir menti lors de ses premiers interrogatoires, mais il souligne s’être entre-temps excusé.

«Je ne suis pas un enfant de chœur, j’ai fait des conneries, je l’assume, mais je ne suis pas un terroriste», a conclu Nacer Bendrer, qui est accusé d’avoir fourni à Mehdi Nemmouche les armes utilisées lors de la tuerie au Musée juif.

Arrêté le 9 décembre 2014, Nacer Bendrer a été libéré sous conditions en Belgique en novembre 2016. Il a alors été expulsé du territoire. En France, il est assigné à résidence le 20 décembre 2016, dans le cadre de l’état d’urgence instauré à la suite des attentats de Paris de novembre 2015.

«Je devais pointer trois fois par jour: à 7 h 30, à 14 h 30 et à 20 h 00», a-t-il témoigné devant la cour d’assises. «Je me suis inscrit à Pôle emploi (l’office de l’emploi français, NDLR). J’ai trouvé un travail dans la menuiserie comme poseur de fenêtres», explique-t-il. En mars 2017, il a obtenu un contrat à durée indéterminée.

«J’ai pris un appartement avec ma compagne», poursuit-il, voulant démontrer qu’il a tout fait pour se réinsérer après sa libération. «Avant de travailler, je pointais. À midi, je n’avais pas le temps de manger parce que je devais aller pointer. Le soir, quand j’avais fini de travailler, j’avais juste le temps de manger chez moi avant de pointer. J’ai tout fait pendant cinq mois», a-t-il souligné.

Le 27 avril 2017, Nacer Bendrer a écopé d’un an de prison pour non-respect de son assignation à résidence et est incarcéré depuis.

Son avenir, le co-accusé le voit aux côtés de sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis sept ans. Il a assuré que celle-ci viendrait bien témoigner devant la cour.

Nacer Bendrer espère poursuivre son CDI en menuiserie. «Mon patron est content de moi et veut me garder», a-t-il dit, insistant sur son souhait de retrouver sa famille et ses proches.