Le siège de la banque ING va quitter Namur au profit de Louvain-la-Neuve

Le siège wallon de la banque ING situé au 54 de la rue Godefroid à Namur et où travaillent 209 personnes va déménager à Louvain-la-Neuve.

À l’origine de cette décision: la volonté d’ING Belgique de rassembler le service clientèle et les équipes opérationnelles au même endroit afin qu’ils puissent mieux collaborer. «Ce sera ainsi plus facile de trouver des solutions pour les clients. On procède à ce changement dans le cadre de notre new way of working (nouvelle manière de travailler, NDLR)», indique Julie Kerremans, chargée de communication pour ING. Aucune date n’a encore été arrêtée pour ce déménagement. Julie Kerremans précise qu’aucun emploi n’est menacé.

L’échevine de l’Urbanisme, Stéphanie Scailquin, n’est pas en mesure de dire actuellement ce qu’il adviendra du bâtiment de la rue Godefroid.

