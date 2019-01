Le groupe Bastille rejoint Kylie Minogue à l’affiche de Rock Werchter

Les organisateurs de Rock Werchter ont annoncé la participation du groupe alternatif britannique Bastille à l’édition 2019 du festival. Le quatuor, dont les titres «Pompeii», «Laura Palmer», «Good Grief» ou encore «Happier» comptabilisent plusieurs milliards d’écoutes, se produira sur la scène principale le jeudi 27 juin.

Le groupe présentera son troisième album, baptisé «Doom Days» et qualifié de «festif apocalytpique» par le fondateur et chanteur de Bastille, Dan Smith. Il s’agira de la troisième participation des Britanniques au festival belge, après un passage remarqué en 2013 puis en 2014. Depuis ses débuts en 2012, Bastille a écoulé près de 10 millions d’albums.

Rock Werchter s’assure donc un nouveau grand nom, aux côtés d’artistes confirmés comme l’Américaine P! NK et Paul Kalkbrenner (jeudi 27/06), la chanteuse australienne Kylie Minogue, The Cure et Years & Years (vendredi 28/06), Mumford & Sons, Florence + The Machine et Macklemore (samedi 29/6), ou encore Muse et Underworld (dimanche 30/06).