Encore une place d’honneur pour Jasper Philipsen

Le tout jeune coureur cycliste professionnel belge de l’équipe UAE-Emirates Jasper Philipsen, 20 ans, sixième mardi à Adelaïde de la première étape du Tour Down Under (World Tour), a fait encore mieux mercredi. Il était en effet cinquième à l’arrivée de la deuxième étape disputée entre Norwood et Angaston, remportée par le Neo-Zélandais Patrick Bevin (CC).

«J’ai su me placer dans le sillage de Peter Sagan (3e, NDLR)», expliquait-il après coup. «Et c’était la meilleure roue à prendre pour s’assurer un bon classement dans le top-10…»

Selon sa nouvelle équipe il a décroché cette belle 5e place grâce à ses qualités de résistance, dans une finale très difficile qui était à son avantage.

«L’important était de bien se placer en vue du sprint, ce qui était particulièrement compliqué», a raconté Philipsen après la course. «J’ai ainsi sauté de roue en roue, avant de parvenir à prendre celle de Peter Sagan, et de m’assurer ainsi la meilleure position…».

«Je me sentais bien dans ce sprint, mais pas assez pour espérer un meilleur classement que cinquième. La saison ne fait en effet que commencer, et je ne suis pas encore au top de ma condition, loin s’en faut. C’est d’ailleurs excitant d’imaginer ce que je pourrai dès lors réaliser quand ce sera le cas…»

En attendant, et principalement grâce à Philipsen, UAE Team Emirates est en tête du classement par équipes du Tour Down Under.