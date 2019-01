VIDÉO | Yann Barthès et ses compères de Quotidien sans pitié pour Miss Belgique

L’émission Quotidien n’a pas épargné Miss Belgique. Entre une bourde sur une Miss décédée, les expressions de David Jeanmotte et les présentations des candidates, le concours de beauté a bien fait rire Yann Barthès et ses chroniqueurs.

Miss Belgique en voit déjà de toutes les couleurs dans notre pays mais, même en France, on se moque du programme. Dans l’émission Quotidien de mardi soir sur TMC, Yann Barthès et ses collègues n’ont pas manqué d’épingler le concours de beauté belge.

Dans la séquence «Mardi Transpi», le chroniqueur Étienne Carbonnier a relevé les nombreux couacs de la cérémonie. Ils se sont d’abord amusés des présentations insolites des candidates. En voici quelques morceaux choisis: «En tant que fille de fermier, elle adore conduire un tracteur dans les champs ou traire une vache», «Lorsqu’elle a échappé à sa maison en flammes, elle a mesuré à quel point il fallait toujours rester positive dans la vie», «Miss Limbourg, 21 ans et elle aimerait plus tard gérer son propre asile», «La journée, elle travaille aux côtés de son père dans le négoce de viande ou elle transporte et découpe des kilos de viande.»

C’est garanti sans montage : on a adoré la présentation « surprenante » des candidates à Miss Belgique… 😅@Tomisuper #Quotidien pic.twitter.com/BfpLQ5tLxU — Quotidien (@Qofficiel) 15 janvier 2019

Après avoir ri des choix musicaux, du vélo offert comme cadeau ou encore du bilinguisme à la belge, c’est David Jeanmotte qui a bien fait rire la troupe de Yann Barthès. Comparé au présentateur du film «Hunger Games», le chroniqueur de la RTBF et juré de Miss Belgique n’a pas été épargné. Entre «Unificité» et «Ma petite fée clochette qui est sortie», ses expressions plutôt spéciales ont fait mouche.

© TF1

Et ce n’est pas fini puisqu’une bourde de Patrick Ridremont n’est pas non plus passée inaperçue. En rendant hommage à une ancienne Miss Belgique, le présentateur francophone lui a adressé un message: «on la salue si elle nous regarde». Le hic, c’est que l’ex-reine de beauté est décédée il y a 25 ans!

Le concours s’est révélé être une véritable mine d’or pour l’équipe de Quotidien qui a prévu de se moquer de l’after-party dans l’émission de ce mercredi soir.